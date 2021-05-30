Пьяная алматинка вылетела в реку на Porsche Cayenne

В ночь на 30 мая в горах Алмарасан произошло ДТП, сообщает zakon.kz.

По улице Алмарасан, двигаясь в южном направлении, водитель Porsche Cayenne не справилась с управлением и вылетела с дороги, не вписавшись в крутой поворот.

На высокой скорости машина проехалась по тротуару, перелетела около 20 метров и "приземлилась" у речки.

Автомобиль на скорости доехал до противоположной стенки реки и врезался в нее. После столкновения машина откатилась назад и повисла над речкой.

В результате ДТП пострадала девушка, которая находилась за рулем, ее доставили в ближайшую больницу. Как выяснилось, девушка серьезных травм не получила.

Также в машине находилась еще одна пассажирка.

После больницы девушку с подозрением на алкогольное опьянение доставили в наркодиспансер. После экспертизы факт опьянения был подтвержден.

На месте работали сотрудники дорожной полиции и выясняли обстоятельства ДТП.