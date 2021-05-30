Казахстанские пловцы завоевали три медали на международном турнире в Литве

В Клайпеде (Литва) завершился международный турнир по плаванию. Команда Казахстана в заключительный день отметилась тремя медалями, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На первую ступень пьедестала поднялся Адильбек Мусин. Он стал лучшим на дистанции 100 метров баттерфляем.

Также с золотой медалью завершил турнир Александр Варакин, победивший на дистанции 50 метров вольным стилем.

В свою очередь Анастасия Резванцева стала второй на дистанции 200 метров на спине.



