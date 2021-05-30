Премьер-министр Британии тайно женился в третий раз

Премьер-министр Британии Борис Джонсон женился на своей возлюбленной Кэрри Саймондс, тайная церемония прошла в Вестминстерском соборе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Согласно сообщениям нескольких британских газет, на состоявшуюся в субботу церемонию были приглашены только близкие друзья и родственники пары.

Церемония состоялась в Вестминстерском соборе, на ней присутствовали всего 30 гостей, в том числе сын Джонсона и Саймондс Уилфред. Жених и невеста прошли по проходу под классическую музыку и поцеловались после того, как зачитали клятвы.

По данным очевидцев, собор был закрыт на время церемонии, продолжавшейся 1,5 часа.

Он был чрезвычайно счастлив, как вы можете себе представить, он выглядел очень хорошо и был в очень нарядном костюме. Она шла по проходу, и он не сводил с нее глаз. Они прочитали клятвы друг другу, а затем поцеловались. Они выглядели безумно влюбленными, - цитирует газета одного из сотрудников собора.

Для премьера этот брак является третьим. У пары уже есть ребенок, в конце апреля 2020 года у Джонсона и Саймондс родился сын, которого назвали Уилфред.