Пожар на нефтеперерабатывающем заводе произошел в США. Видео

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в американском штате Западная Виргиния, пострадавших нет, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщил местный телеканал WTOV9.

Причины пожара на заводе пока не установлены.

We've received more images from viewers of the situation at Ergon in Newell. We're working to learn more and we'll update when we do. pic.twitter.com/WM2pAx11tE

This is a video sent to us by a viewer of the Ergon Fire. We understand Route 2 is shutdown south and north of the plant and Ohio River traffic has been halted, also. pic.twitter.com/ZFm1ZRIQ4J — WTOV NEWS9 (@WTOV9) May 30, 2021

Вечером 29 мая поступили сообщения о взрыве и пожаре на заводе компании Ergon.