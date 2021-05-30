Российский сотрудник ДПС случайно застрелил 19-летнего задержанного

Сотрудник ДПС из Новосибирской области случайно выстрелил в голову задержанному 19-летнему водителю, сообщает zakon.kz со ссылкой на АиФ.

ЧП было снято на камеру мобильного одним из молодых людей.

Инцидент произошел на трассе в районе поселка Мошково. Известно, что сотрудники ДПС попытались остановить авто с затонированными стеклами, но машина проехала мимо — после недолгой погони полиция прижала транспортное средство к обочине возле придорожного кафе.

Водителя пригласили для составления протокола, однако он начал оказывать сопротивление, в ответ 38-летний инспектор достал пистолет и якобы случайно спустил курок — в результате нарушитель получил пулю в голову. Пострадавшего доставили в одну из местных больниц в крайне тяжелом состоянии.

19-летний Векил Абдуллаев скончался в больнице не приходя в сознание.

Погиб. Врачи молчали, только что сказали. Погиб в 5 вечера, – говорится в сообщении.

38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району подозревают в нарушении ч. 1 ст. 118 и ч. 3 ст. 286 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Превышение должностных полномочий") УК РФ.

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