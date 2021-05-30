В Google признали, что незаконно собирали данные о пользователях

Сотрудники Google знали, что компания усложнила пользователям смартфонов поиск настроек конфиденциальности с целью заполучить информацию об их местоположении, сообщает zakon.kz со ссылкой на ferra.ru.

Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на материалы судебного процесса.

В прошлом году генеральная прокуратура штата Аризона подала иск против Google, обвинив корпорацию в незаконном сборе данных. Как отмечает СМИ, компания продолжала получать сведения о геолокации, даже когда эта функция в телефоне была отключена. Также Google заставляла производителей "прятать" от пользователей настройки конфиденциальности "посредством активного искажения и/или сокрытия фактов".

Джек Мензел, бывший вице-президент Google Maps, во время дачи показаний в суде признал, что единственный способ, которым Google не сможет определить дом и место работы пользователя, — если человек намеренно собьет Google со следа, установив адреса дома и работы как другие случайные местоположения.

В документах речь также идет о том, что Google использует различные способы сбора данных о местоположении пользователей, включая Wi-Fi и даже сторонние приложения, не связанные с Google. Это направлено на принуждение пользователей делиться своими данными в обмен на возможность использовать приложения, а иногда даже подключать свои телефоны к Wi-Fi.

Представитель Google Хосе Кастанеда написал The Verge, что генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович и конкуренты компании, участвующие в судебном процессе, "изо всех сил старались неправильно охарактеризовать услуги" компании. "Мы всегда встраивали функции конфиденциальности в наши продукты и обеспечивали надежные средства управления данными о местоположении", — сообщил он.