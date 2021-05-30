Жители Аксая остались без воды из-за пожара на подстанции

По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, 29 мая в 23.44 в городе Аксай на подстанции "Казахстан" в ячейке №36 произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения, сообщает zakon.kz со ссылкой на Мой Город.

Как сообщили в акимате города Аксай, из-за пожара на подстанции "Казахстан" вышли из строя секция шин, а вместе с ним и фидер, питающий Бестауский водозабор.

Наши обе линии: рабочая и резервная обесточены. В связи с этим подать водоснабжение на город невозможно. РЭС занимается данной проблемой. Насосная станция третьего подъема Акбулакского водозабора работает. Он подключен к линии АГПЭ. Но он питает только часть города, часть частного сектора, - сообщили в акимате Аксая.

И.о. генерального директора ГКП "Аксайжылукуат" Ануар Мукиев рассказал, что в данный момент без водоснабжения остается 80% населения города Аксай.

В 11.10 восстановили электролинии, сейчас идет набор воды, потом планируем подать воду населению, - сообщил Ануар Мукиев.