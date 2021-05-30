Военный насмерть сбил велосипедиста: комментарий Минобороны РК

В Карагандинской области военнослужащий насмерть сбил велосипедиста. В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали данный инцидент, сообщает zakon.kz.

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В ночь с 26 на 27 мая около 01:20 военнослужащий по контракту одной из воинских частей Карагандинской области, управляя автомобилем, принадлежащим сослуживцу, в Сарани сбил велосипедиста, который 30 мая от полученных травм скончался. Как показало предварительное разбирательство, велосипедист в ходе движения совершал обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем военнослужащего. пресс-служба Минобороны РК

Как сообщили в оборонном ведомстве, была вызвана скорая помощь и полиция.

Состояние алкогольного опьянения у управлявшего автомобилем военнослужащего в ходе освидетельствования не выявлено. Виновность или невиновность военнослужащего в данном происшествии будет выясняться в ходе следствия. пресс-служба Минобороны РК