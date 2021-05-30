Какие знаки зодиака ждет опасность уже с 31 мая

Проблемы ожидают представителей некоторых знаков зодиака в последний весенний день-начале июня. Об этом рассказал известный астролог Павел Глоба, передает zakon.kz.

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Как сообщает "Профиль", по словам астролога, Близнецов, Раков и Дев ждет опасность уже с 31 мая. Проблемы будут связаны не только с личной жизнью, но и со здоровьем.

Близнецы

Глоба подчеркнул, что представителям этого знака с 31 мая по 6 июня не следует брать на себя ответственность, связанную с работой. Успеха, по его словам, не будет, какую бы идею они не предлагали. Что касается здоровья, то в этом случае Близнецам необходимо отказаться от самолечения – если потребуется, следует обратиться к врачу, ведь в ближайшее время их могут начать беспокоить головные боли. Неблагоприятный день – 3 июня.

Рак

По словам астролога, родившимся под знаком Рак стоит на этот период уйти в тень. Лишь временное одиночество, как отметил Глоба, защитит представителя этого знака от серьезных конфликтов. Им стоит быть осторожными и предусмотрительными, взвешивать свои слова, а также не давать поводов для сплетен. Кроме того, по словам эксперта по звездам, Ракам рекомендуется пройти комплексное медобследование. Особенно это касается тех, кто страдает кардиологическими заболеваниями или патологиями сосудов. Неблагоприятный день – 5 июня.

Дева

Астролог отметил, что этот период (с 31 мая по 6 июня) для Дев является весьма непростым. Вероятно, как пояснил Глоба, представители этого знака столкнутся с целым рядом обвинений со стороны близкого человека. Однако честность, выдержка и принципиальность станут лучшим оружием в подобный момент. Родившимся под знаком Дева, по словам эксперта по звездам, следует опасаться травм: есть высокая вероятность запнуться и упасть на ровном месте. Неблагоприятный день – 2 июня.

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