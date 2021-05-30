Как снизить заболеваемость COVID-19 среди беременных. Об этом рассказал академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Геннадий Сухих, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Естественно, если мы создадим некий коллективный иммунитет, который обычно бывает при иммунизации, при вакцинации 60% популяции, то есть нашего населения, то совершенно логично ожидать, что количество женщин, которые были инфицированы коронавирусом во время беременности, будет намного меньше. Геннадий Сухих

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".