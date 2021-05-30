Дидар Смагулов уходит с поста директора Наццентра тестирования

Дидар Смагулов уходит с поста директора Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК, сообщает zakon.kz.

Я решил уволиться с должности директора Национального центра тестирования МОН РК по собственному желанию. Семь лет я отдал службе государству... пришло время попробовать себя и в других сферах, - написал он на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил друзей за постоянную поддержку, "благодаря которой многое получалось".

Отдельная благодарность министру образования и науки РК, несмотря на критику, оказавшему мне колоссальное доверие, назначив на эту должность, - отметил Смагулов.

По его словам, ему предложили другие ответственные руководящие должности в сфере образования.

Особо признателен за предложенные другие ответственные руководящие должности в сфере образования... Но я решил, что мне стоит немного поменять сферу деятельности. Да, ЕНТ для меня не заканчивается: дальнейшую работу я буду вести в качестве внештатного советника министра по вопросам противодействия коррупции (без какой-либо оплаты). Друзья, сделаем ЕНТ честным вместе! - заключил он.

Дидар Смагулов был назначен директором РГКП "Национальный центр тестирования" МОН РК в марте 2020 года.