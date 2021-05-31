Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 областях Казахстана

В Нур-Султане и 11 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", днем 31 мая в Нур-Султане ожидаются гроза, ветер южный, юго-западный порывы 18 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, северный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем местами сохраняется сильная жара до 38 градусов, чрезвычайная высокая пожароопасность.

В Западно-Казахстанской области ожидаются местами гроза, град. В Уральске днем ожидаются гроза, град.

В Кызылординской области утром и днем местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный утром и днем местами 15-20, порывы 25 м/с. Днем ожидается сильная жара до 40-43 градусов, сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара до 43 градусов.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Сохраняется сильная жара на юге области до 36 градусов. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с. В Костанае днем ожидаются гроза, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Актау ночью ожидаются гроза, ветер северо-западный местами 15-18 м/с.

В Павлодарской области ожидаются местами гроза, ветер южный, юго-восточный местами 15-20, порывы 25 м/с. В Павлодаре ожидается ветер южный, юго-восточный порывы 15-20 м/с, днем ожидается гроза.

В Северо-Казахстанской области днем на большей части ожидается дождь. Местами ожидаются гроза, днем – шквал, град. Ветер южный днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются гроза, ветер южный порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидается гроза.

В горах Туркестанской области днем ожидается гроза. Местами ожидаются пыльная буря, ветер юго-западный 15-20 м/с.

Днем 29-30, сутки 31 мая в Жамбылской области местами ожидаются гроза, град. 29-31 мая ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Днем 29-31 мая ожидается сильная жара до 38 градусов. В Таразе днем 29-31 мая ожидаются гроза, град, ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

31 мая-1 июня в Карагандинской области местами ожидаются гроза, ветер юго-западный, днем 31 мая-сутки 1 июня местами – 15-20 м/с. Днем 31 мая-1 июня местами сохраняется сильная жара до 35-38 градусов, ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем 31 мая ожидается гроза. Днем 31 мая-1 июня ожидается сильная жара до 35 градусов.

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