Бывший сотрудник Госдепартамента США Дэвид Ашер рассказал подробности начала пандемии коронавируса. Ашер вел расследование начала вспышки заболевания в китайском Ухане, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В интервью Daily Caller Ашер сообщил, что супруга одного из ученых-вирусологов городской лаборатории скончалась похожего на COVID вируса в декабре 2019 года. Сведения о ее смерти дипломат получил от сотрудника лаборатории.

Ашер заметил, что эта информация стала "первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей".

По словам бывшего дипломата, сотрудники лаборатории были подвержены большей опасности заразиться COVID-19, чем гриппом.

Сколько среднестатистических людей в возрасте от 30 до 40 лет настолько сильно заболевают гриппом, что их нужно госпитализировать? При том, что сотрудники лаборатории почти наверняка получают прививки от гриппа. Более того, какова вероятность того, что несколько ученых, которые являются исследователями повышения патогенности COV RaTG13, все вместе серьезно заболеют [гриппом]? — отметил Ашер.

Издание Wall Street Journal также сообщало, что трое рабочих китайской лаборатории были госпитализированы с симптомами COVID-19 в ноябре 2019 года – почти за месяц до первого подтвержденного случая заражения инфекцией, произошедшего 8 декабря.

Китай неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции относительно публикаций, связанных с эпидемией COVID-19. В МИД страны отметили, что с самого начала эпидемии Пекин начал расследование, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, комментируя намерение США расследовать происхождение SARS-CoV-2, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других.