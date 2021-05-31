Я готов к бою: Чемпион мира выступил с обращением к Головкину

Чемпион мира WBC в среднем весе, американец Джермалл Чарло заявил, что согласен разделить ринг с обладателем титулов IBF и IBO в этой же категории Геннадием Головкиным из Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Если GGG хочет этот пояс WBC, то у он меня есть. Я открыт и готов к бою, — заявил Чарло в беседе с американскими журналистами.

Напомним, что возвращение Джермалла Чарло на ринг запланировано на 19 июня в Хьюстоне, штат Техас, его соперником станет мексиканец Хуан Масиас Монтиэль.

Что касается Головкина, то дата его следующего поединка пока неизвестна — ориентировочно он пройдет в августе или сентябре.



