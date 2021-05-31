Экономический эффект от строительства Нацтоваропроводящей системы составит 800 млрд тенге

Министерство торговли и интеграции РК совместно с Мажилисом Парламента провели онлайн круглый стол, посвященный развитию Национальной товаропроводящей системы (НТС). В нем приняли участие представители Министерства сельского хозяйства, депутаты, эксперты, представители АПК и общественности.

Круглый стол открыл министр торговли Бахыт Султанов. Он напомнил, что Глава государства в своем послании поставил задачу обеспечить население местными продуктами питания, повысить доходы миллионов сельских жителей и увеличить производительность труда в АПК в 2,5 раза. Для этого он поручил правительству принять срочные меры по созданию складской и транспортной инфраструктуры.

Министерство торговли, согласно этому поручению, разработало план создания НТС и пригласило все заинтересованные стороны к обсуждению. Г-н Султанов рассказал, что согласно плану, в рамках развития НТС будут построены 24 оптово-распределительных центра (ОРЦ). В них будут установлены современное холодильное оборудование и технологические линии по очистке, калибровке, фасовке и упаковке продукции. Это позволит сократить с 30-40% до 10% потери сельхозтоваров на пути от поля до конечного покупателя и в конечном итоге - стабилизировать цены на социально значимые товары.

Все ОРЦ будут интегрированы в единую информационную систему. Она расширит возможности для кооперации фермеров и поставок гарантированных объемов продукции в торговые сети. Сейчас наши фермеры не могут гарантировать торговым сетям бесперебойную поставку стандартизированного товара круглый год. Поэтому сети вынуждены сотрудничать с зарубежными поставщиками. Если дать нашим производителям такие логистические возможности, они смогут потеснить иностранных конкурентов на полках наших магазинов.

На базе ОРЦ фермеры смогут заключить форвардные контракты, получать услуги агроконсалтинга, качественные семена для посева . Это будет способствовать интенсивному росту производства и создаст условия для увеличения экспорта.

По словам Бахыта Султанова, в целом в строительство и обеспечение работы 24 ОРЦ будет инвестировано 270 млрд тенге частных средств. Готовность инвестировать необходимую сумму выразила компания, которая имеет достаточный опыт управления проектами по всей стране. Это консорциум в составе ТОО НТРС, ТОО Continental Logistic и ТОО Continental Logistic Shymkent. Частным партнером был составлен бизнес-план. После того, как документ пройдет все этапы согласования, с партнером будет заключен договор ГЧП.

От имени консорциума на круглом столе выступил Председатель правления ТОО "Национальная торгово-распределительная сеть" (НТРС) Олжас Барлыбаев. Он рассказал, что эта компания активно занимается бизнесом в сфере сельского хозяйства, торговых услуг, логистики. Поэтому имеет необходимые компетенции для строительства сети ОРЦ, интегрированных в единую информационную систему.

По словам Олжаса Барлыбаева, уже на первом этапе проекта, частный консорциум планирует построить четыре "ОРЦ Хранения": в районе городов Аксу и Мичурино (Павлодарская область) для приема картофеля и моркови, в районе городов Капшагай (Алматинская область) и Шу (Жамбылская область) для приема лука.

Также на первом этапе будут созданы три "ОРЦ Распределения" в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте – для поставок продукции в местные розничные сети, интернет-магазины и другим оптовым покупателям. На втором этапе – в Усть-Каменогорске (для снабжения Восточного Казахстана), и в Актобе (для распределения по всем западным областям).

Представитель консорциума добавил, что одновременно разрабатывается концепция создания сетей ОРЦ в соседних государствах: Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане. Вместе с нашей системой они должны быть интегрированы в единую Евразийскую товаропроводящую систему с едиными стандартами. Это, позволит стимулировать торговлю между этими государствами и общий экспорт стран Центральной Азии на российский рынок.

Социально-экономический эффект от проекта, по оценкам Минторговли, составит около 800 млрд тенге за 14 лет. Этот эффект будет достигнут за счет увеличения производительности АПК, сокращения потерь сельхозпродукции, выхода из тени субъектов экономики, роста налогов. В рамках проекта будет создано до 3 тысяч прямых рабочих мест.

После презентации участники круглого стола напрямую задали министру торговли Бахыту Султанову все вопросы, касательно строительства ОРЦ, и в целом дали проекту положительную оценку.