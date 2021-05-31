Появилось видео страшной аварии на Гран-при Италии, где погиб мотогонщик

В Италии погиб швейцарский мотогонщик Джейсон Дюпаскье во время квалификации этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе Moto3, сообщает zakon.kz.

Во время заезда Гран-при Италии на трассе "Муджелло" Дюпаскье упал с мотоцикла и угодил под колеса двух ехавших вслед за ним соперников. Пострадавший на вертолете был доставлен в больницу во Флоренции, где скончался утром 30 мая от полученных травм. Два других участника аварии, Аюму Сасаки и Джереми Аклоба, отделались легкими повреждениями, - сообщили Newsru.com в пресс-службе чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Дюпаскье из команды PrustelGP проводил второй сезон в чемпионате. После пяти этапов сезона в личном зачете он с 27 очками занимал 12-е место.