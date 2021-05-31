Доллар дорожает с начала недели

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 428,40 тенге (+0,42), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428-429,5 тенге, евро – 520-525 тенге, рос. рубль - 5,81-5,9 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 мая.

Июльские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,59%, составив $66,71 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе увеличились на 0,49% — до $69,06 за баррель.