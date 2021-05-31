Почти 15 млрд тенге выплатили жертвам политических репрессий с 2003 года

Ежегодно 31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода. С 2003 года этой категории граждан выплачено 14,9 млрд тенге в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий. Об этом сообщили в министерстве труда и соцзащиты, передает zakon.kz.

Как отмечается, в результате политики по выявлению "врагов народа" пострадало много людей. Так, с 1921 по 1954 годы в Казахстане было осуждено 100 тыс. человек, к 25 тыс. из них была применена высшая мера наказания – расстрел.

На территории Казахстана находились самые крупные лагеря структуры ГУЛАГ – АЛЖИР, Степлаг, Карлаг. За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 млн человек.

В 1930-1940-е годы Казахстан был местом депортации для миллионов советских граждан. Осенью 1937 года в республику были переселены сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов и азербайджанцев. Также в годы Великой Отечественной войны в страну депортировали немцев, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и другие народы. Их численность оценивают в 1 млн 200 тыс. человек.

В соответствии с законом РК "О реабилитации жертв массовых политических репрессий" лицам, подвергшимся необоснованным репрессиям и реабилитированным в соответствии с законодательством, выплачивается денежная компенсация из расчета трех четвертей месячного расчетного показателя (МРП), действующего на момент обращения в органы социальной защиты, за каждый месяц пребывания их в указанных местах, но не более 100 МРП, - напомнили в Минтруда.

По данным министерства, с 2003 по 2020 годы единовременная денежная компенсация из республиканского бюджета выплачена на сумму 2,9 млрд тенге. Размер компенсации составляет от 2 188 тенге (3/4 МРП) до 291 700 тенге (100 МРП). На 2021 год в республиканском бюджете на указанные цели предусмотрено 796 тыс. тенге.

Кроме того, жертвам политических репрессий, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, независимо от иных видов социальных выплат выплачивается специальное государственное пособие (СГП) в размере 1,07 месячного расчетного показателя (в 2021 году – 3 122 тенге).

За период с 2005 года по 2020 годы СГП выплачено на сумму 12 млрд тенге. В 2020 году выплата СГП произведена на сумму 1 млрд 180 млн тенге. На выплату СГП в 2021 году запланировано 1 млрд 259 млн тенге. Численность получателей СГП из числа жертв массовых политических репрессий и пострадавших от политических репрессий на 1 мая текущего года составила 32 229 человек, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, реабилитированные граждане, а также лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, имеют право на:

зачет времени содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы, ссылки, привлечения к принудительному труду с ограничением свободы на спецпоселении и на принудительном лечении в психиатрических учреждениях в стаж для получения пенсии – в тройном размере;

получение очередного трудового отпуска в удобное для них время, а также на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году;

первоочередную установку телефонов;

первоочередное устройство в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, проживание в них на полном государственном обеспечении;

льготное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями;

бесплатную консультацию адвокатов по вопросам, связанным с реабилитацией.

Как отмечается, местные исполнительные органы по решению местных представительных органов вправе устанавливать за счет местных бюджетов дополнительные меры по оказанию материальной и других видов помощи лицам, подвергшимся политическим репрессиям и реабилитированным в соответствии с законодательством.

Так, ежегодно ко Дню памяти жертв политических репрессий местными исполнительными органами предоставляется единовременная материальная помощь жертвам и пострадавшим от политических репрессий.

В 2021 году за счет средств местных бюджетов единовременная материальная помощь будет оказана 10 230 гражданам на сумму 198,4 млн тенге в размере от 5 834 (2 МРП) до 43 755 тенге (15 МРП).