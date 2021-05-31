Проект реновации в мкр Самал-2: Времени ждать больше нет

Депутат Ирина Смирнова считает, что нужно в самые сжатые сроки прийти к консенсусу всем сторонам проекта.

"Не может же здесь вечно быть разруха, - сказала она.

Напомним, в центре Алматы в престижном мкрн Самал-2 имеется ряд старых каркасно-камышитовых бараков, жители которых требуют их сноса, так как условия жизни здесь давно не соответствуют даже элементарным требованиям: нет горячей воды, туалет на улице, протекает крыша и т.д. Застройщик - компания "GAB Construction" - готова решить их проблему. Компания выкупила часть объектов и квартир и даже уже выплатила компенсации некоторым жителям. Между тем, жители соседних с бараками домов настаивают на обсуждении деталей проекта. В результате снос домов затягивается.

На место событий, в районе улицы Снегина и проспекта Достык жители пригласили депутата Мажилиса Парламента РК Ирину Смирнову и высказали свои пожелания. После чего депутатом была инициирована встреча уже в офисе застройщика, который ответил на все вопросы жителей района.

Так, проект реновации предусматривает строительство сквера на данном участке, расширение и строительство сквозной дороги через двор за счёт выкупленных объектов. Сама застройка будет занимать 20% от всей площади участка благодаря продуманной системе инфраструктуры.

Конечно, люди имеют право на комфортную среду, - отметила в начале встречи Ирина Смирнова. - Но, те, кто живет там в бараках 30-го года постройки, уже 20 лет находятся в надежде, что эти дома снесут. Они не могут их ни продать, ни отремонтировать, поэтому у них очень сложные условия жизни. И когда я увидела эту вторую сторону, то у меня поиссяк энтузиазм по поводу первой стороны. Поэтому мы сегодня приехали к застройщику, который получил разрешение работать на этой территории, чтобы прийти к общему консенсусу.

В числе вопросов, поднимаемых в ходе встречи, были озвучены вопросы о наличии у компании разрешительных документов на строительство, плотности застройки, сейсмостойкости зданий, сроках реализации проекта и т.д.

Руководитель проекта Бахыт Рымжанов ответил, что у компании имеется на руках, в соответствии с Земельным кодексом, разрешение на использование земель для проектно-изыскательских работ, подписанное акимом г.Алматы от 26 января 2021 г. На его основании компания начала решать вопросы по выкупу недвижимого имущества у собственников и их сносу. Разрабатывается эскизный проект.

Однако, в связи с обсуждением проекта с жителями близлежащих домов компания приостановила все работы по сносу.

Плотность застройки, по словам Рымжанова, рассчитывается, согласно документации, и соответствует нормативным расчетам.

При этом мы учитываем строения, которые там на сегодня находятся. Мы предполагаем, что в случае строительства у нас будут одноподьездные дома с общим количеством проживающих - 599 человек. Сейчас, напомню, на этой территории живут более 300 человек, - отметил Бахыт Рымжанов.

По данным "GAB Construction", на сегодня компания уже потратила более 1,7 млрд тенге собственных средств только на выкуп жилья и земли на данном участке.

Что важно, подчеркнул Бахыт Рымжанов, жильцы новых домов никоим образом не будут влиять на парковочные места, проезд и территорию, которая имеется в распоряжении других соседних домов за пределами данного участка. В проекте предусмотрен двухъярусный паркинг со своим отдельным заездом, который будет располагаться под новыми домами и всей территорией этого участка. Сквозной проезд по верхней стороне района будет предусмотрен для пожарных машин, карет скорой помощи и т.д. Также предполагается строительство сквера, игровых площадок за счёт сноса объектов.

Кроме того, проект предусматривает снос трех двухподьездных домов по пр.Достык и строительство на их месте трёх одноподьездных домов, в которых первые два этажа будут нежилыми и отданы под социальные объекты - амбулаторную лечебницу, участковый пункт полиции, детские развивающие центры, аптеки, магазины. При этом амбулаторию и пункт полиции планируется передать на баланс местного акимата.

Застройщик также берет на себя обязательство, в случае одобрения проекта реновации, за свой счёт, а это более 2 млрд тенге, осуществить пристройку к местной, переполненной практически в 2 раза, школе-лицею 131 на 600 мест и полностью укомплектовать пристройку оборудованием, мебелью и пр.

Все проекты в обязательном порядке будут проходить государственную экспертизу на сейсмобезопасность строений. Проектировщиками ведутся расчеты по сейсмостойкости будущих зданий в 10 баллов, тем самым обеспечивая высокий уровень безопасности на случай землетрясения

К нам за эти 15 лет приходило 5 застройщиков. Потому что мы писали в акимат, спрашивали: "Что с нами будет?". Ведь дома с каждым годом все больше разрушаются. И единственный застройщик, которые начал делать реальные шаги, показал свои реальные объекты, - это данная компания, - сказала жительница одного из старых домов данного микрорайона Алтынай Нугманова.

"Времени ждать нет, потому что одним жителям нужно выселяться, ситуацию нужно ускорять, - отметила в заключение встречи депутат Ирина Смирнова. - Важно прийти к консенсусу, чтобы дальше двигаться. Не может же вечно здесь быть разруха. Жителям этих старых домов нужно обращаться за скорым решением о сносе в акимат".