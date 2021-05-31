Какие российские звезды сохраняют красоту с помощью услуг косметологов

От молодых до зрелых - как выясняется из материала teleprogramma.pro, к услугам косметологов на арене российских популярностей прибегают многие и даже те, кому, казалось бы, не нужна помощь, чтобы быть красивым, передает zakon.kz.

Как отмечает издание, лицо и тело для звезд - это рабочий инструмент, поэтому они не жалеют ни денег, ни времени, чтобы быть молодыми и красивыми.

В перечислении ниже можно узнать, кто из звезд к каким услугам прибегает. Объединяет эти услуги одно - дороговизна.

Занятие с реабилитологом

Один из востребованных специалистов - реабилитолог. Бывают такие случаи, когда самостоятельно справиться с осанкой не получится, тогда требуется специалист, который без операций восстановит спину и шею. Издание пишет, что к услугам реабилитологов прибегали Никита Пресняков, Камиль Ларин, Николай Фоменко. Можно заниматься онлайн. Это делают Екатерина Шпица, Алена Хмельницкая, Светлана Пермякова, Ирина Безрукова и другие звезды.

фото: teleprogramma.pro/Николай Фоменко. Инстаграм

Стоимость услуг таких специалистов в России составляет коло 3,5 тыс. руб. (чуть больше 20 тыс. тенге)

VIP-баня

Любительниц омолаживающих VIP-бань, помимо балерины Анастасии Волочковой, в России много. Многие артистки с подружками по выходным ходят не в рестораны, а в элитные бани. Любительницы парилки - Ольга Бузова, Юлия Барановская, Алика Смехова, Анна Семенович; а Дарья Повереннова еще и в купель может окунуться.

фото: teleprogramma.pro/Ольга Бузова. Инстаграм

Стоят такие бани от 20 тыс. руб. в час (от 116 тыс. тенге)

Процедура "стройное лицо"

Отмечается, что звезды постоянно испытывают на себе самые разные методы аппаратного и инъекционного омоложения. Есть особо модная и интересная процедура, которую практикует косметолог Ольга Мороз, — "стройное лицо". Это дренажная мезотерапия. Инъекции препаратов избавляют от жировых скоплений, излишней жидкости, улучшают метаболизм тканей. Лицо постепенно уменьшается в объеме. На курс необходимо 3 — 5 процедур.

фото: teleprogramma.pro/Дмитрий Дибров. Инстаграм

С ее помощью недавно омолодился Дмитрий Дибров: "Было бы враньем отрицать этот факт!" У Диброва подтянулся овал, морщины и носогубные складки уменьшились, отеки ушли. Получилась безоперационная подтяжка.

По слухам, среди клиентов этого косметолога — Марина Федункив, Нонна Гришаева, Ольга Кабо, Наталья Гулькина, Полина Максимова, Николай Басков и многие другие.

фото: Николай Басков. Инстаграм

Услуга стоит от 30 тыс. руб. (от 175 тыс. тенге)

5 дней в детокс-клинике

Это отдых с детокс- и антиэйдж-программой. У звезд берут анализы, прописывают спецпитание, ставят капельницы, проводят гидроколонотерапию, массаж, сеансы мануальной терапии и прочие полезные процедуры. В таких клиниках видели Ларису Гузееву, Анастасию Самбурскую, Ирину Пегову, Ренату Литвинову, Юлию Снигирь и даже Александра Домогарова.

фото: teleprogramma.pro/Рената Литвинова. Инстаграм

Цена пяти дней в детокс-клинике - от 400 тыс. руб. (более 2 млн тенге)

Липосакция

Технологию липосакции с элементами липофилинга и прорисовкой мышц считают очень популярной. Человек не просто худеет — мышцы становятся заметны, как после года регулярных тренировок с опытным инструктором. Обычно о применении этой техники звезды не распространяются. Скрывать не стала только экс-жена звезды футбола Александра Кержакова, блогер и ведущая Милана Тюльпанова.

Но о некоторых своих клиентах рассказал звездный пластический хирург Тимур Хайдаров. Так, он усовершенствовал фигуры блогера Давида Манукяна, певиц Любови Успенской и Ирины Дубцовой.

фото: teleprogramma.pro/Давид Манукян. Инстаграм

У Ирины была липосакция с элементами липофилинга, с прорисовками спортивных силуэтов. Но она и сама молодец. Она следит за питанием, старается ходить в спортзал, - сказал доктор.

фото: Ирина Дубцова. Инстаграм

Сохранить "прорисованную" хирургом новую фигуру можно, только если не наесть новый жир. Откачанные объемы можно использовать во благо. Например, Успенская ягодицы подкачала собственным жиром. Королева шансона заплатила 2 млн рублей, так как делала все сразу — ягодицы, убрали жир со спины, живота и заменили грудные импланты.

фото: Любовь Успенская. Инстаграм

Стоит такая процедура от 400 тыс. руб. (более 2,3 млн тенге).