Лошадь на трассе спровоцировала череду ДТП

Авария с участием лошади произошла 29 мая на трассе Нур-Султан-Караганда, сообщает zakon.kz.
По данным областного ДП, водитель Toyota, двигаясь в направлении Караганды, совершил наезд на лошадь.
От удара лошадь отскочила в сторону, где на нее наехала Mazda под управлением 57-летнего водителя. Машину отбросило в проезжающий мимо Volkswagen, - отметили в ведомстве.
В результате ДТП 6-летний пассажир Mazda доставлен в медучреждение.
Факт зарегистрирован в полиции по ст. 345 ч.1 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, - добавили в пресс-службе.
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