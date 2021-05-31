Лошадь на трассе спровоцировала череду ДТП

Авария с участием лошади произошла 29 мая на трассе Нур-Султан-Караганда, сообщает zakon.kz.

По данным областного ДП, водитель Toyota, двигаясь в направлении Караганды, совершил наезд на лошадь.

От удара лошадь отскочила в сторону, где на нее наехала Mazda под управлением 57-летнего водителя. Машину отбросило в проезжающий мимо Volkswagen, - отметили в ведомстве.

В результате ДТП 6-летний пассажир Mazda доставлен в медучреждение.

Факт зарегистрирован в полиции по ст. 345 ч.1 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, - добавили в пресс-службе.