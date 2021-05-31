Новые правила застройки Алматы: зеленые зоны, школы и общественные обсуждения

Какие условия предъявляют к застройщикам по новым правилам, на пресс-конференции в Региональной службы коммуникаций рассказал Алмасхан Ахмеджанов, руководитель Управления городского планирования и урбанистики, пишет zakon.kz.

По словам Ахмеджанова, в новых правилах застройки особое внимание уделено озеленению районов мегаполиса.

Новшества предполагают, что общая площадь озеленения любого квартала теперь должна быть не менее 10 кв. м на человека, а на территории строительства должны быть учебные заведения в шаговой доступности, например места в детских дошкольных учреждениях дошкольного возраста не менее 100 мест, а в школах не менее 180 мест на тысячу жильцов.

Как сообщил руководитель Управления городского планирования и урбанистики, согласно принятым правилам предполагается проведение общественных обсуждений проектов строительства, кроме того, соблюдение действующих на территории республики нормативно-технических требований, Генерального плана города, требований к застройке с учетом сейсмического микрорайонирования.