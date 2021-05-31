Била собаку топором по голове: полиция Алматинской области дала комментарий

Полиция Алматинской области прокомментировала случай вопиющей жестокости по отношению к собаке, передает zakon.kz.

Департамент полиции Алматинской области сообщает, что факт жесткого обращения с животным зарегистрирован и расследуется в Управлении полиции Енбекшиказахского района. В отношении 30-летней жительницы района начато досудебное расследование по ст. 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). В настоящее время допрашиваются свидетели преступления, назначены экспертизы, - сказано в сообщении пресс-службы региона.

Ранее сообщалось, что жительница села Байтерек стала свидетелем того, как женщина на глазах детей била собаку топором по голове. Животное забрали и отвезли в клинику. У собаки серьезные травмы. Волонтеры написали заявление в полицию.

Статья УК РК "Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или с применением садистских методов либо в присутствии малолетних" предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30. Если это было совершено неоднократно, то грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение общественные работы на срок до 200часов, либо арестом на срок до 50 суток.