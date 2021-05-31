Молодое пополнение Десантно-штурмовых войск приняло присягу

В воинских частях Алматинского, Талдыкорганского, Сарыозекского, Жаркентского и Капшагайского гарнизонов более тысячи солдат, призванных весной этого года, присягнули на верность Родине.

Для меня большая честь, служить в Десантно-штурмовых войсках, принимать сегодня присягу. С уверенностью могу сказать, что мы с достоинством и честью выполним свой воинский долг во благо нашей Родины, - заверил военнослужащий срочной службы Береке Кайнарулы, призванный из Акмолинской области.

Командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Каныш Абубакиров обратился к солдатам с напутственными словами.

Сегодня, вы приносите клятву на верность стране и народу Казахстана. Это важный и ответственный шаг в судьбе каждого мужчины. Я хочу пожелать, чтобы служба в рядах Десантно-штурмовых войск запомнилась только хорошими воспоминаниями, - сказал он.

В течение месяца, проходя курс молодого бойца, новобранцы изучали технику рукопашного боя, технические характеристики вооружения, военной техники, основы огневой и строевой подготовки. Незадолго до присяги будущие солдаты прошли обкатку танком.

После принятия присяги Военнослужащие срочной службы приступят к боевой учебе. Им предстоит освоить вверенную технику и вооружение, укладку парашютов, совершить прыжки.