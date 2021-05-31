Китайским семьям разрешили заводить трех детей 

Власти Китая объявили 31 мая о том, что супружеским парам теперь можно заводить трех детей, сообщает zakon.kz.

Соответствующее решение было принято на заседании Политбюро ЦК КПК.

По информации РБК, новое разрешение будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране, учитывая быстро стареющее население.

Политику ограничения рождаемости "одна семья — один ребенок" китайские власти ввели в 1979 году. В то время считалось, что уровень рождаемости в три ребенка приведет к избыточной нагрузке на экономику. Исключения делались только по национальному и региональному признаку. С 1 января 2016 года в Китае семьям официально разрешили иметь двоих детей.

В 2019 году в Китае была зафиксирована самая низкая рождаемость за всю историю страны — менее 15 миллионов детей.