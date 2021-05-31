Озвучен прогноз по восстановлению инвестиционной активности Казахстана

Восстановление темпов роста притока прямых иностранных инвестиций до предпандемийного уровня ожидается на стыке 2022-2023 годов, сообщил заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, в 2020 году 90% прямых иностранных инвестиций приходились на основные 14 стран-доноров, как Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Франция, Германия, Италия, США, Великобритания, Россия, Китай, Южная Корея, Турция, Япония, ОАЭ.

В этой связи перед министерством в лице Комитета по инвестициям и АО "KAZAKH INVEST" стоит задача, которая требует помимо эффективности и достижения конкретных результатов, проактивной работы по проработке инвестиционного потенциала остальных стран для увеличения притока прямых иностранных инвестиций в Казахстан.

На сегодня нами создана трехуровневая система привлечения инвестиций, в которой на внешнем периметре для всех загранучреждений разработаны страновые инвестиционные программы сроком на пять лет. В них точечно обозначены отрасли и количество компаний, с которыми мы должны работать и которые мы должны таргетировать. Этот метод персональной работы позволяет нашим посольствам, к примеру, за месяц проводить работу со 150 заинтересованными инвесторами. После проработки наиболее привлекательных предложений формируется short-list из около 15 заинтересованных компаний, которые в последующем попадают в разработку к нашим коллегам - отраслевым госорганам и акиматам, - пояснил Алмас Айдаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что основной упор по привлечению инвестиций будет на отрасли, вызывающие наибольший интерес у зарубежных инвесторов, как логистика, цифровые и "зеленые" технологии, разведка новых месторождений. А учитывая нынешнюю ситуацию, дополнительные усилия будут приложены в фармацевтическую, обрабатывающую и продовольственную сферы.

Тамила Языкова, Нур-Султан