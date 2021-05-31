Почему Apple будет открывать офис в Узбекистане, а не в Казахстане

Заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров пояснил, почему американская компания Apple выбрала для открытия официального офиса Узбекистан, а не Казахстан, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, Apple считает Казахстан уже освоенным рынком, где многие пользуются продукцией компании.

В отношении выбора Узбекистана я бы сказал следующее, но это мое личное мнение. Узбекистан многие годы находился в неком вакууме с точки зрения привлечения инвестиций. Сейчас, когда в Узбекистане происходит либерализация процессов, многие компании естественно хлынули на новый рынок. Если говорить об Apple, то для компании важны новые рынки. Казахстан они считают освоенным рынком, даже у многих наших студентов последние модели телефонов. При появлении нового продукта им даже не приходится проводить рекламу, наши граждане скупают телефоны различными способами из Америки, других стран привозят, - пояснил Алмас Айдаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он добавил, что большой офис Apple есть и в России, откуда товары доставляют в Казахстан без каких-либо дополнительных налогов.

В этом отношении для Apple мы захваченный и освоенный рынок, а вот рынок Узбекистана для Apple не захвачен. Там преимущественно у всех телефоны Samsung. Я думаю, что выбор в отношении Узбекистана основывается на этом, - заключил заместитель министра иностранных дел.

В январе 2021 года стало известно, что американская компания Apple откроет первый официальный офис в Центральной Азии в Ташкенте - столице Узбекистана.

Тамила Языкова, Нур-Султан