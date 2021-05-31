Назначен прокурор Карагандинской области

По согласованию с Администрацией Президента РК на должность прокурора Карагандинской области назначен государственный советник юстиции 3-го класса Игембаев Кусаин Абзалбекович. Об этом сообщили в прокуратуре области, передает zakon.kz.

Кусаин Игембаев родился в 1962 году в городе Балхаше Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «правоведение».

Трудовую деятельность начал в 1986 году следователем прокуратуры г.Жезказган.

Имеет большой опыт работы на руководящих должностях.

Был прокурором г.Темиртау, первым заместителем прокурора Карагандинской области, заместителем и первым заместителем Главного военного прокурора, Военным прокурором Восточного региона, начальником Департамента Генеральной прокуратуры.

Последние 4 года руководил прокуратурой Восточно-Казахстанской области.