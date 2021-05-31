Завершены клинические испытания иссык-кульского корня 

Клинические испытания иссык-кульского корня завершены, сообщает zakon.kz.

По информации Sputnik Кыргызстана, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заверил, что 31 мая вечером соберет 300-400 человек, которые принимали настойку.

У иссык-кульского корня есть положительное влияние — повышается иммунитет, выводится мокрота из легких при кашле, понижается уровень сахара. Настойка аконита не дает расти опухолям у больных раком желудка. Клинические испытания завершены. Мы отправили результаты экспертам, профессорам и ученым. Ждем их реакции, — сообщил министр.

Читайте также:

Кыргызстан продолжит лечение иссык-кульским корнем

В апреле глава Минздрава Кыргызстан рассказал о настойке иссык-кульского корня и выпил ее в прямом эфире. По его словам, в нескольких больницах пациентов уже лечат этой настойкой. Однако он признал, что препарат проходит клинические испытания и еще не зарегистрирован. Общественность выразила большие сомнения по поводу эффективности нового лекарства и напомнила, что аконит, из которого его делают — растение ядовитое.

Читайте также:

Лечение коронавируса в Кыргызстане: иссык-кульским корнем отравились 4 человека

Медики рекомендуют лечиться от коронавирусной инфекции на основе утвержденных протоколов. СМИ Кыргызстана в 2007–2018 годах писали о случаях смерти в результате отравления аконитом. Также было несколько случаев отравления.

Читайте также:

В Кыргызстане от COVID-19 лечат за 2-3 дня. Жапаров рассказал о новом методе

Также министр заявил, что во время встречи двух президентов Путин спросил у Жапарова об иссык-кульском корне, а глава Кыргызстана рассказал, что аконит помогает некоторым больным. Путин заинтересовался, потому что это средство применяется в России при различных заболеваниях. Позже пресс-секретарь Жапарова Эрбол Султанбаев сообщил, что тема аконита в рамках официальных переговоров президентов не затрагивалась. Министр здравоохранения Кыргызстана уточнил, что тема действительно поднималась лишь в неофициальной беседе, а не во время официальных переговоров.

Депутат Жогурку Кенеша Сайдулла Нышанов считает, что министр здравоохранения должен научиться брать ответственность на себя. Он заявил, что министр отличный хирург, но не справляется с должностью главы Минздрава.

Мир смеется, вы опозорили весь народ. Вы, может, и уйдете, но это все стало большим ударом по государству. Может, вас и поддерживает президент, но вы не должны его вмешивать во все это, нужно самому брать ответственность. Вы сказали, что президент России Владимир Путин первым спросил у Садыра Жапаров про аконит. Думаю, должен быть предел. Либо вы уйдете, либо парламент, — заявил парламентарий.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) - многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что использование его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном применении.