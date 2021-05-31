В летних лагерях пересмотрят требования по безопасности из-за ЧП на Чарыне

Министерство образования и науки пересмотрит требования по организации безопасности в летних лагерях после несчастного случая на Чарынском каньоне. Об этом сообщил председатель Комитета по охране прав детей МОН Есенгазы Имангалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Министр образования уже объявил о внеочередном заседании МВК, где будет рассматриваться данный вопрос и дополнительно вноситься требование, - сказал он на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Глава Комитета по охране прав детей отметил, что проверки летних лагерей начинаются до открытия сезона. Во всех регионах заместители акимов, курирующие сферу образования, проводят специальные комиссии - делают обходы, заполняют акты. И только после проверок лагерь получает разрешение на свою деятельность.

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Несчастный случай на Чарыне - появилось видео грязе-селевого выброса

29 мая на Чарынском каньоне произошел грязе-селевой выброс. В результате несчастного случая двое погибли - учитель и ученица. Одна девочка пропала без вести, но на следующий день ее нашли живой.

Ранее в МЧС сообщили, что Чарынсний каньон не относится к селеопасному участку. Кроме того, от "Казгидромет" не было сообщений о штормовом предупреждении.

Тамила Языкова, Нур-Султан