В Казахстане начались продажи маски с функцией очистителя воздуха LG PuriCare

На виртуальной выставке CES 2021 компанией LG Electronics был представлен индивидуальный очиститель воздуха, который обеспечивает своего носителя чистым воздухом в любом месте – в машине, общественном транспорте или торговом центре. Теперь LG PuriCareTM смогут купить и казахстанцы.

Индивидуальный очиститель воздуха LG PuriCareTM только с виду похож на защитную маску. Он оснащен двумя фильтрами HEPA (High Efficiency Particulate Air), которые улавливают 99,9% бактерий, вирусов и других вредных частиц размером от 0,1 микрона. Фильтры НЕРА – это воздушные фильтры повышенной эффективности, такие обычно применяются в стационарных устройствах LG для очистки воздуха в помещениях.

Не важно, что вы делаете: стоите, бежите, идете в спокойном темпе – устройство обеспечит вас достаточным количеством воздуха, благодаря двум инверторным вентиляторам, которые работают в трех режимах и могут обеспечить комфортное дыхание объемом до 55 литров в минуту. Очиститель оснащен запатентованным датчиком, основная функция которого определять ритм и объем дыхания, и в зависимости от показателей регулировать скорость вращения двух вентиляторов, облегчая забор воздуха при вдохе и уменьшая сопротивление при выдохе.

Вместе с очистителем PuriCareTM производители предлагают приобрести ультрафиолетовый футляр UVnano, который будет одновременно заряжать маску и поддерживать гигиеническую чистоту маски. Ультрафиолетовые светодиодные лампы убивают 99,9% бактерий за 30 минут с помощью технологии UVnano, поэтому о скоплении микробов можно не переживать.

Важно отметить, что каждый элемент очистителя LG PuriCare – от фильтров до креплений является заменяемым и пригодным для переработки, прибор абсолютно безопасен для окружающей среды.

Забота о здоровье – одно из основных направлений, над чем работает компания LG. Надеемся, наш новый продукт поможет людям укрепить здоровье, благодаря чистому воздуху, которым они будут дышать каждый день, – сказал Президент LG Electronics Almaty Kazakhstan, господин Ыдо Ким.