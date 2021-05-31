Уже 16 дней ищут пропавшего мужчину в Алматинской области

В Алматинской области пропал 68-летний мужчина, передает zakon.kz.

Как сказано в сообщении о пропаже, Алимджан Ибраимов, 1953 г.р., 15 мая около 14.00 часов вышел из дома по адресу: село Шелек, Енбекшиказахский район и пропал.

Приметы: рост 165 см, худощавый, карие глаза, волосы седые, справа выше бровей есть шрам от ожога. Был одет в кофту и штаны серого цвета, тапочки. Страдает психическим расстройством, дезориентирован.

Как сообщили близкие пропавшего, они обратились с заявлением в полицию с. Шелек, на поиски мужчины выходили 320 человек, запускали дрон, но все без результата.