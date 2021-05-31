Конфликт у торгового центра в Алматы объяснили в полиции

Департамент полиции прокомментировал происшествие у торгового центра в Алматы, пишет zakon.kz.

В официальном комментарии пресс-службы ДП города, в разговоре с корреспондентом zakon.kz заявили, что в настоящее время по данному факту сотрудниками управления полиции Ауэзовского района проводится проверка.

В ДП уточнили, что на видео попал конфликт между посетителями кафе.

На данном этапе установлено, между посетителями одного из кафе произошел конфликт, в который вмешалась местная охрана. Департамент полиции Алматы.

Сообщается, что участники инцидента допрашиваются.

По результатам комплекса проверочных мероприятий будет дана квалификация событию и правовая оценка действиям каждого участника конфликта.

Напомним, ранее в соцсетях распространили видео ночного происшествия.