Конфликт у торгового центра в Алматы объяснили в полиции

31 мая 2021, 19:22
Фото: Zakon.kz/скриншот видео

Департамент полиции прокомментировал происшествие у торгового центра в Алматы, пишет zakon.kz.

В официальном комментарии пресс-службы ДП города, в разговоре с корреспондентом zakon.kz заявили, что в настоящее время по данному факту сотрудниками управления полиции Ауэзовского района проводится проверка.

В ДП уточнили, что на видео попал конфликт между посетителями кафе.

На данном этапе установлено, между посетителями одного из кафе произошел конфликт, в который вмешалась местная охрана. Департамент полиции Алматы.

Сообщается, что участники инцидента допрашиваются.

По результатам комплекса проверочных мероприятий будет дана квалификация событию и правовая оценка действиям каждого участника конфликта.

Напомним, ранее в соцсетях распространили видео ночного происшествия.


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