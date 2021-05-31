В России рассказали, в каком случае могут применить силу против других стран

Москва при необходимости может применить силовые методы в ответ на недружественные действия других стран, сообщает zakon.kz.

Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, который рассказал о новой Стратегии национальной безопасности России в интервью "Российской газете".

Особое внимание уделено поддержанию на достаточном уровне потенциала ядерного сдерживания и готовности Вооруженных сил к боевому применению, сохранению лидерства в разработке и производстве перспективного вооружения, обеспечению высокого уровня морально-политического и психологического состояния военнослужащих и подготовке граждан к военной службе. секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

При этом одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности и обеспечения национальной безопасности России становится лидерство в развитии науки и технологий, заявил Патрушев.

По его мнению, "стремление США и ряда стран Запада сохранить свою мировую гегемонию провоцирует рост межгосударственных противоречий, ведет к ослаблению системы обеспечения международной безопасности".

Все отчетливее проявляются недружественные по отношению к России действия, направленные на ослабление российской государственности, внутреннего единства, оборонного потенциала. В целях сдерживания России активизируется политическое и экономическое давление, осуществляются попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, инспирирования и радикализации протестного движения, размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей. секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

Патрушев отметил, что некоторые государства открыто называют Россию угрозой и даже военным противником и предупредил, что в ответ на недружественные действия других стран, а также для их пресечения или предотвращения, Россия может применить и силу.