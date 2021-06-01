Выброшенное с Солнца облако плазмы накроет Землю

Во вторник, 1 июня, Землю накроет облако плазмы, выброшенной Солнцем 28 мая, передает zakon.kz со ссылкой на Росбалт.

Об этом сообщает портал spaceweather.com.

Как отмечается, до планеты долетит только периферийная часть облака. При этом, по словам ученых, нынешний выброс плазмы является самым ярким и быстрым, зафиксированным в новом 25-м солнечном цикле.

По информации портала, жители широт, близких к полюсам, во вторник увидят «хорошее световое шоу». Также вероятны геомагнитные бури, однако отмечается, что они будут незначительными.