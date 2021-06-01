Прогноз Бекшина снова сбылся - Алматы в "желтой" зоне

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 июня 2021 года, передает zakon.kz.

Озвученный накануне прогноз главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина сбылся - Алматы перешел в "желтую" зону.

Также в "желтой" зоне находятся Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

10 марта 2020 года главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин озвучил возможные дни появления коронавирусной инфекции в стране. И он сбылся. 13 марта в стране выявили первый случай коронавируса.