Доллар подешевел на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 427,33 тенге, снизившись на 1,38 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426,9-428,8 тенге, евро – 522-524,5 тенге, рос. рубль - 5,81-5,88 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 1 июня.

Июльские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,98%, составив $67,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе увеличились на 1,27% — до $70,20 за баррель.