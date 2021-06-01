Дамы и господа!

Обвинение в уклонении от уплаты налогов - весьма серьезная угроза для бизнеса и может повлечь за собой привлечение к уголовной ответственности как руководителя, так и топ-менеджеров, бухгалтеров предприятия. Важно знать, как выстроить грамотную защиту от обвинений. И первое, что стоит сделать – ответственно подойти к выбору адвоката.

Адвокату, осуществляющему защиту клиентов по такой категории дел, нужно обладать знаниями в области уголовного права и процесса, а также владеть пониманием налогового законодательства, бухгалтерского учета и корпоративных механизмов.

4 июня в 15:00 часов по времени Нур-Султана приглашаем вас на прямой эфир ПРАВМЕДИА "Специфика и основные направления защиты по делам об уклонении от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет".

В прямом эфире Таир Назханов, адвокат с 27-летним опытом защиты по делам об экономических преступлениях, расскажет:

В чем состоит суть обвинений гражданина и организации по статьям УК об уклонении от уплаты налогов.

Как расследуются уголовные дела о неуплате налогов. Как проходит налоговая проверка.

О специфике защиты по данной категории уголовных дел. Для чего адвокаты привлекают к делу экспертов.

Эфир полезен бухгалтерам, юристам, адвокатам, сотрудникам финансовых и налоговых органов, судьям.

Участие бесплатное по предварительной регистрации. Ждем вас!