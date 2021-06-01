Казахстан ратифицирует соглашение с Китаем по радиационной безопасности

В Казахстане разработали проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов", передает zakon.kz.

Как отмечается, Соглашение между Правительствами Казахстана и Китая по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов было подписано 7 июня 2018 года в Пекине в рамках визита Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Целями ратификации Соглашения является обеспечение недопущения ввоза на территорию государств Сторон ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно-опасных предметов, запрещенных к ввозу.

Соглашение направлено на обеспечение радиационной безопасности граждан государств Сторон. Учитывая, что положения Соглашения предусматривают, что согласие выражается ратификацией, требуется ратификация данного международного договора, - говорится в пояснительной записке.

По оценке министра финансов Ерулана Жамаубаева, ратификация законопроекта обеспечит недопущение ввоза на территорию государств Сторон ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно-опасных предметов, запрещенных к ввозу.

Принятие законопроекта отрицательных экономических, социальных и правовых последствий не влечет. Дополнительных финансовых затрат, связанных с реализацией Соглашения не потребуется, - говорится в документе.

Проект закона размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 июня.