Умер рэпер Lil Loaded

В США покончил с собой рэпер Дашон Робертсон, выступавший под псевдонимом Lil Loaded. Об этом сообщил его адвокат, передает zakon.kz.

В 2020 году музыканта задержали по обвинению в убийстве после гибели его 18-летнего друга. 1 июня он должен был появиться на слушании по этому делу.

По информации РИА Новости, хит музыканта 6 loss 6a6y принес исполнителю широкое признание – собрал свыше 45 миллионов прослушиваний на музыкальном сервисе Spotify, клип на эту песню – почти 29 миллионов просмотров на YouТube. Клип на другой сингл рэпера – Gang Unit – набрал более 39 миллионов просмотров.