В Казахстане начинается подготовка к переписи населения

С 1 июня в Казахстане начинается подготовительный этап Национальной переписи, сообщает zakon.kz.

В Бюро национальной статистики отметили, что с 1 по 30 июня интервьюеры (регистраторы) будут совершать обход по каждому населенному пункту для уточнения списка адресов жилищ, жилых домов (жилых зданий) и нежилых помещений, используемых в качестве жилья, а также численности постоянно проживающего населения в каждом из них.

Списки предназначены для правильной разбивки территорий городских и сельских населенных пунктов на инструкторские и счетные участки и равномерного распределения численности населения в соответствии с нормами нагрузки на переписной персонал. Это необходимо для обеспечения полноты учета населения при переписи, - отметили в ведомстве.

Уже завершается работа по привлечению и обучению временного переписного персонала, куда входят интервьюеры 1 этапа и инструкторы-контролеры 1 этапа. Всего будет набрано 5 405 интервьюеров 1 этапа и 773 инструктор-контролеров.

При посещении объектов, интервьюеры должны представиться, назвать свои ФИО, предъявить Удостоверение интервьюера переписи, четко и кратко объяснить цель своего визита, уточнить адрес и количество постоянно (обычно) проживающих в данном помещении, - добавили в Бюро.

Основной этап Национальной переписи 2021 года пройдет в период с 1 сентября по 30 октября. Участие в ней можно будет принять как в режиме онлайн, так и традиционным способом.

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