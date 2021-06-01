Заключенные в Индии отказались выходить на свободу из-за пандемии

Из-за тяжелой ситуации в Индии на фоне пандемии коронавируса заключенные отказываются от УДО, сообщает zakon.kz.
К такому мнению пришли два десятка заключенных девяти тюрем на территории штата Уттар-Прадеш.
По их мнению, в тюрьме сейчас оставаться безопаснее.
В местах заключения им продолжат предоставлять лекарства, пищу и проводить необходимые медицинские обследования. Прошение об УДО подал 21 заключенный. И все они от возможности выйти на свободу отказались, - говорится в сообщении News.ru.
Руководитель тюремной системы Индии Ананд Кумар отметил, что заключенные выразили свое пожелание в соответствии со всеми требованиями.
Их позицию следует принять и уважать. После освобождения осужденным придется бороться, чтобы заработать средства на жизнь. На фоне пандемии эта ситуация осложнится еще больше, — подчеркнул Кумар.
Каждый день в Индии выявляют больше 150 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число погибших в результате пандемии на сегодняшний день превышает 329 тысяч человек.
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