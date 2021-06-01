Кыргызстан планирует пускать в страну только вакцинированных туристов

1 июня 2021, 12:38
Фото: polet.me

По сообщению кыргызских СМИ, в их страну планируют пускать только привитых от коронавируса туристов, передает zakon.kz.

Как сообщает 24.kg со ссылкой на заместителя директора департамента туризма при Министерстве экономики и финансов Кыял Кенжематову, иностранные туристы, которые прошли вакцинацию от коронавируса, смогут посещать Кыргызстан.

Планируется принятие на этой неделе четвертого по счету алгоритма действий, который позволяет как иностранным, так и внутренним туристам перемещаться по стране.

Документ находится на подписании в МИДе, потом отправим в международный аэропорт "Манас". Надеемся, что этот вопрос уже решится на днях. Хотим также принять новые требования на летних туристических объектах. Главное - безопасность самих туристов, соблюдение санитарных норм и правил. Сейчас к нам могут заезжать граждане 33 стран. Но мы предложили расширить этот список, для того чтобы как можно больше туристов могли посетить Кыргызстан в этом сезоне, - рассказала Кенжематова.

Прорабатывается также вопрос возможности пересечения иностранными гражданами границы наземным путем.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?