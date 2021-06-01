Илон Маск во второй раз перенес встречу с казахстанскими студентами

Встречу предпринимателя Илона Маска со студентам из Казахстана вновь перенесли, сообщает zakon.kz.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск должен был выступить с лекцией в Zoom 1 мая. Тогда учредитель Европейского высшего колледжа экономики и бизнеса Талгат Туремуратов выразил надежду, что выступление миллиардера даст мотивацию студентам.

Он не научит нас чему-либо за 15-20 минут, но, возможно, одна встреча сможет изменить жизнь многих молодых людей, - отметил Туремуратов.

Однако позднее стало известно, что онлайн-встреча Маска с казахстанскими студентами перенесена на 28 мая.

К сожалению, в назначенный день менеджеры инженера сообщили, что встречи не будет.

Это связано с плотным графиком Маска. Мы не знаем, когда состоится встреча, но она будет в любом случае, - уточнил Туремуратов.

По его словам, сейчас всем не до учебы и встреча будет актуальна в новом учебном году.

21 мая на онлайн-встрече с российскими студентами Маск анонсировал официальное появление Tesla в Казахстане.