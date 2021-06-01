Информацию о продлении "кредитной амнистии" опровергли

В Минтруда опровергли появившуюся в СМИ информацию о продлении "кредитной амнистии", передает zakon.kz.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в Казахстане планируется продлить "кредитную амнистию" для граждан.

Информация была основана на неправильном толковании журналистами проекта постановления Правительства РК, размещенного на портале "Открытые данные", и не соответствует действительности, - сообщили в Минтруда.

Там пояснили, что в проекте постановления на самом деле только предусматривалась корректировка срока списания долгов по кредитам.

Для исполнения указа главы государства от 26 июня 2019 года "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан" было принято постановление Правительства РК от 15 июля 2019 года "О некоторых вопросах использования средств на снижение долговой нагрузки граждан Республики Казахстан". Постановлением были обозначены сроки списания не позднее 13 декабря 2019 года. Снижение долговой нагрузки граждан РК производилось в три этапа. На первом этапе списание осуществлено в сентябре 2019 года 507,4 тыс. гражданам на общую сумму 105,2 млрд тенге. На втором этапе в декабре 2019 года – 46,9 тыс. гражданам на общую сумму 9,8 млрд тенге, - пояснили в Минтруда.

Чтобы осуществить полный охват людей, попадавших под действие указа, Министерство труда провело третье списание в апреле 2020 года – 23,4 тыс. гражданам на общую сумму 5,5 млрд тенге.

В связи с этим, Министерством труда и социальной защиты населения разработан проект постановления Правительства РК "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2019 года "О некоторых вопросах использования средств на снижение долговой нагрузки граждан Республики Казахстан", предусматривающий корректировку срока списания, с учетом фактически проведенной работы в I квартале 2020 года, - резюмировали в ведомстве.

На сегодняшний день все работы по списанию задолженностей завершены, и их возобновление не предполагается.