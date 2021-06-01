Новые назначения произведены в Антикоррупционной службе

Глава Антикоррупционной службы Ахметжанов Марат провел кадровые назначения, сообщает zakon.kz.

Приказом председателя Агентства РК по противодействию коррупции офицером по особым поручениям Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) назначен Арман Хасенов, помощником председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) назначен Шынгыс Алекешев, - сообщили в ведомстве.

Указанные сотрудники имеют опыт работы в органах прокуратуры, финансовой полиции и Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции, в т.ч. на руководящих должностях