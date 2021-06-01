Жириновский предложил считать детьми тех, кому до 30 лет

1 июня 2021, 16:18
Фото: Комсомольская правда

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением считать детьми тех, кому нет 30 лет, передает zakon.kz.

Видео с его речью опубликовано в телеграм-канале Daily Storm.

Сегодня же у нас день защиты детей, поэтому поздравим всех наших детей. Назовем это день детства и возраст продлим. Давайте, детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет - они все дети. А уже старшее поколение - это те, кому за 70. Среднее поколение - самое золоте. Работайте товарищи, кому от 35 до 40 лет. Работайте, на вас вся надежда, - сказал Жириновский.


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