Изменились правила проведения аттестации кандидатов в аудиторы

Министр финансов РК своим приказом от 25 мая 2021 года внес изменения в Правила проведения аттестации кандидатов в аудиторы, передает zakon.kz.

Правила определяют порядок проведения аттестации кандидатов в аудиторы для получения квалификационного свидетельства "аудитор".

Для регистрации на аттестацию кандидат в аудиторы представляет в Комиссию следующие документы:

заявление (на каждый экзамен) с указанием названия дисциплины; копия документа, удостоверяющего личность; нотариально заверенная копия документа, подтверждающая высшее образование; нотариально засвидетельствованная копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего стаж работы не менее трех лет в экономической, финансовой, контрольно-ревизионной или в правовой сферах или в области научно-преподавательской деятельности по бухгалтерскому учету и аудиту в высших учебных заведениях; нотариально заверенная копия документа, подтверждающая получение международной квалификации в области бухгалтерского учета и аудита (в случае его наличия); нотариально заверенная копия документа, подтверждающая прохождение экзаменов для получения сертификата профессионального бухгалтера (в случае его наличия); нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающая сдачу квалификационного экзамена на адвоката или нотариуса, либо судью (в случае его наличия).

Все документы скрепляются в скоросшивателе, на лицевой стороне которого указывается: Личное дело № ____, фамилия, имя и отчество (при его наличии) кандидата в аудиторы, дата оформления.

Как отмечается, к аттестации допускаются лица, имеющие высшее образование и трудовой стаж не менее 3-х лет в экономической, финансовой, контрольно-ревизионной или в правовой сферах или в области научно-преподавательской деятельности по бухгалтерскому учету и аудиту в высших учебных заведениях.

Аттестация кандидатов в аудиторы проводится не менее 2-х раз в год, в соответствии с ежегодно утверждаемым планом работ Комиссии.

Дата проведения аттестации публикуется в средствах массовой информации и сообщается Комиссией, не позднее, чем за 2 месяца до установленной даты проведения аттестации.

Кандидаты в аудиторы сдают экзамены по следующим дисциплинам:

финансовый учет и отчетность по международным стандартам финансовой отчетности;

управленческий учет;

финансы и финансовый менеджмент;

налоги;

право (гражданское право, банковское дело, страховое и пенсионное законодательство);

этика.

Кандидаты в аудиторы, сдавшие квалификационный экзамен на адвоката или нотариуса, либо судью освобождаются от сдачи экзамена по дисциплине "право".

Также говорится, что кандидаты в аудиторы, имеющие сертификат профессионального бухгалтера, выданный аккредитованной организацией по профессиональной сертификации бухгалтеров РК, освобождаются от сдачи соответствующих экзаменов при предоставлении подтверждающих документов по каждой дисциплине.

Полностью посмотреть документ можно здесь.

Приказ вводится в действие с 6 июля 2021 года.