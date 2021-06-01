Книгу о жизни и деятельности Владимира Радостовца издали в Алматы

К 95-летию известного казахстанского ученого, доктора экономических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РК, почетного члена Палаты аудиторов РК Владимира Радостовца в Алматы выпущена в свет книга "Владимир Радостовец", включившая в себя очерк его жизни, выдержки из избранных трудов и богатый иллюстративный материал.

По данным МИА "Казинформ", книга вышла в 250 экземплярах из серии "Өнегелі өмір", в издательском доме "Қазақ университеті".

16 мая Владимиру Радостовцу исполнилось бы 95 лет. По собственной методике он подготовил 52 кандидатов экономических наук. Написал 36 учебников, 189 научных статей и 127 практических рекомендаций, которые и сегодня являются бесценными пособиями для подготовки молодых специалистов. В Казахстане фактически создана Школа бухгалтерского учета имени профессора Владимира Радостовца. За цикл работ по учету и контролю в сельском хозяйстве он был удостоен серебряной медали ВДНХ СССР.

Мой отец был уроженцем Украины, белорус по национальности, свою подлинную Родину обрел в Казахстане, куда переехал в 1953 году. Он сразу, искренне и всей душой полюбил и эту землю, и её народ. Ему нравились сохраняемые веками казахские обычаи, почтение к старшим, гостеприимство, а из традиций дастархана он выводил целую философию - философию мирного диалога, взаимного уважения людей разных рас и национальностей, идейных и религиозных убеждений, политических и социальных взглядов. Он был всегда убежден, что Казахстан рано или поздно станет независимым государством и займет достойное место в мировом сообществе, - рассказал сын Владимира Радостовца Виктор.

Владимира Константиновича по праву называют родоначальником казахстанского финансового аудита и бухгалтерского учета. Он внес значительный вклад в создание методологии учета и аудита при переходе Казахстана на рыночные отношения. Возглавлял Комитет по методологии аудита, являлся консультантом Министерства финансов. В. Радостовец - один из разработчиков "Налогового кодекса", законов РК "Об аудиторской деятельности", "О бухгалтерском учете", казахстанских стандартов и нормативов по аудиту.

В экономической науке Советского Союза до шестидесятых годов преобладали московская и ленинградская школы, но в семидесятые им пришлось потесниться, поскольку к ним присоединилась созданная профессором Радостовцем самобытная, основанная на казахстанских реалиях Алма-Атинская школа. Как педагог он подготовил сотни специалистов, впоследствии с успехом работавших в разных отраслях и на разных уровнях казахстанской экономики и политики- от бухгалтерий аграрных и промышленных предприятий до министерских кабинетов. Под его научным руководством без малого шесть десятков молодых ученых стали кандидатами и докторами экономических наук. По единогласным свидетельствам присутствовавших на его лекциях, он умел просто и доходчиво разъяснять самые сложные вещи. В изложении профессора Радостовца сухие премудрости бухгалтерской профессии необъяснимым образом преображались в увлекательный авантюрный роман. По его учебникам занимались студенты экономических вузов и факультетов не только Казахстана, но и всего СССР - от Прибалтики до Дальнего Востока. Он сумел снискать любовь многих поколений студентов и аспирантов, которым помогал не только в учебе, но и в решении бытовых и личных проблем, - поделился воспоминаниями Виктор Радостовец.

Владимир Радостовец ушел из жизни 22 января 1998 года. Для увековечения памяти видного общественного и научного деятеля, педагога, наставника молодежи его имя присвоено одной из улиц Алматы.

Электронная версия книги размещена в свободном доступе на сайте "Независимой аудиторской компании "Центраудит-Казахстан".