Врач предупредил о смертельной опасности варикоза

В каких случаях варикозное расширение вен может быть смертельно опасным, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, сообщает zakon.kz.

Иногда при этой болезни развивается глубокий тромбоз. Когда оторвавшийся сгусток крови поднимается вверх, он вызывает инфаркт легкого, что может привести к летальному исходу.

Врач пояснил, что существует категория людей с таким "дефектом", как незаращение перегородки, отделяющей правое сердце от левого.

И тогда парадоксальный эмбол, который по законам анатомии никогда не попадет из правого сердца в левое, может туда попасть и вызвать инсульт, — сказал он РИА Новости.